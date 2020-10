Muito calor: Segunda-feira registra a média mais alta da história de Mato Grosso do Sul

Muito calor em MS - (Foto: Geone Bernardo)

As temperaturas não param de bater recorde em Mato Grosso do Sul. A onda de calor nesta segunda-feira (5), fez com que o Estado registrasse a maior temperatura de todos os tempos. O município de Água Clara, a 216 km de Campo Grande, marcou 44,6° C. Foram 25 municípios com a média acima de 40° C.

O recorde até então era na mesma cidade, registrada no dia 1º de outubro, quando marcou 44,4° C, segundo o meteorologista Natálio Abrahão do Centro de Monitoramento do Tempo da Uniderp/Anhanguera.

Além de Água Clara, Coxim (43,7°), Selvíria (43,2°), Três Lagoas (44°) foram as maiores médias do dia. Campo Grande marcou 41° C com sensação de 49° C. O menor índice foi notado em Aral Moreira com 29,4° C, tendo uma diferença com de 15,2° C para o maior índice do Estado.

Apesar da média em Água Clara, a sensação térmica foi de 53° C. Já a umidade relativa mais baixa foi em Três Lagoas com 8%.

Sem chuva até o dia 12 - Entre os dias 12 e 16 de outubro, Mato Grosso do Sul deve sofrer algumas instabilidades no tempo. Com pancadas de chuva, trovoadas isoladas e rajadas de vento, os fenômenos estão previstos para acontecer a partir da região sul do Estado. A onda de calor atual poderá ser ligeiramente amenizada, com melhora na umidade relativa do ar, mas com risco de temporais.

A chuva acontecerá pontualmente, havendo precipitação durante um período em algumas cidades, e noutro, em diferentes municípios. Haverá muitos ventos, o que pode ocasionar na queda de árvores, placas em diversas regiões do MS.