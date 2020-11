MS volta a marcar temperaturas acima de 40ºC

Elevação da temperatura já é perceptível no Estado - (Foto: Saul Shramm)

Mato Grosso do Sul já sentiu uma diferença perceptível na temperatura nos últimos dias. Hoje (8), a máxima em Campo Grande atingiu 37,3ºC. Mas a sensação térmica bateu nos 47ºC. A umidade relativa do ar ficou em 22%.

Em algumas cidades do interior do Estado foi registrado chuva, como em Dourados. A cidade da região sul teve precipitação de 8,2 mm e ventos com velocidade de 56,16 km/h. A chuva durou pouco, mas foi o suficiente para derrubar a temperatura de 38,8ºC para 27,9ºC. A umidade que estava em 21% subiu para 60%.

Em Rio Brilhante também ocorreu o fenômeno. No município, a chuva que durou 14 minutos foi mais intensa, com trovoadas e relâmpagos e 15,4 mm de precipitação. A umidade saiu de 19% e foi a 83%.

O recorde de calor ficou para Água Clara, que marcou nos termômetros 41ºC de máxima e sensação de 49ºC. A cidade é seguida de Corumbá, com máxima de 40,7ºC e sensação de 48ºC, Coxim, que marcou 40,1ºC de máxima e 47ºC de sensação, Ribas do Rio Pardo, 39,8ºC de máxima e sensação térmica de 47ºC e Nova Alvorada do Sul, registrando 39,4ºC de temperatura máxima e sensação de 46ºC.