MS terá domingo de 40°C e baixa umidade do ar  

Neste dia a umidade do ar pode chegar aos 20% - (Foto: Chico Ribeiro)

O tempo segue seco e bastante quente em Mato Grosso do Sul neste domingo (29). Estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) indica dia com céu claro a parcialmente nublado.

A expectativa de chuva é baixa, mas devido as condições de umidade e temperatura não é descartada a possibilidade de pancadas rápidas e isoladas de chuva.

Neste dia a umidade do ar pode chegar aos 20%, considerado estado de alerta a saúde pela Organização Mundial de Saúde (OMS) que recomenda diversos cuidados, sendo o principal deles o aumento na ingestão de líquidos para manter o corpo hidratado.

As temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão variar entre de 21°C a 41°C neste domingo. Para a Capital a mínima está estimada em 25°C e a máxima em 37°C.