MS tem dia mais seco do ano

Mato Grosso do Sul, teve hoje (12) o dia mais seco do ano - (Foto: Edemir Rodrigues)

Mato Grosso do Sul, teve hoje (12) o dia mais seco do ano. Em 55 municípios do Estado a umidade relativa do ar ficou abaixo dos 15% e em 11 cidades o índice esteve abaixo 10%.

A cidade de Coxim, a 258 km de Campo Grande, teve o menor índice de umidade do Estado, ficando na casa de 8%.

A cidade que mais fez calor foi Três Lagoas, a 325 km da capital, onde fez 41º e a sensação térmica chegou em 50º, Coxim vem atrás com 40º e sensação de 49º.

Em Campo Grande a umidade ficou em 10% e a temperatura foi de 38º com sensação térmica de 46º.

Segundo o meteorologista Nathálio Abraão, não há previsão de chuva ou de grandes mudanças no tempo até sexta-feira.

Problemas para saúde - O tempo seco causa desconforto ao respirar, ressecamento de pele e ainda pode causar doenças respiratórias. Especialistas afirmam que o índice de umidade ideal para a saúde é de 60%.

É recomendado beber bastante água, usar hidratante para a pele, evitar exercícios físicos e umidificar os ambientes.