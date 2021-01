MS soma mais de 2 mil vagas abertas para concursos, com salários de até R$ 23 mil

O concurso da PF foi lançado ontem (15) - (Foto: Divulgação)

Mato Grosso do Sul já soma 2.179 vagas abertas para concursos públicos. O mais aguardado, foi divulgado ontem (16), pela Polícia Federal, com vagas no Estado e salários variantes de R$ 12.522,00 até R$ 23.692,00. As provas estão marcadas para 21 de março em todas as capitais e as inscrições começam dia 22 de janeiro.

As vagas ofertadas pelo concurso da Polícia Federal estão divididas em 893 vagas para agente, 123 para delegado, 400 destinadas ao escrivão e 84 para papiloscopista em todo o País. Os números de vagas no Estado ainda não foram divulgados. As remunerações iniciais das categorias são de R$ 12.522,50 para agente, escrivão e papiloscopista e R$ 23.692,74 para delegado.

Em Campo Grande a Guarda Civil Municipal (GCM) também anunciou seu concurso, ao todo são 273 vagas na corporação, os salários variam de R$ 1.984,02 até R$ 1.984,02. Os candidatos que desejam a vaga, devem possuir ensino médio, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria "AB", idade entre 18 e 40 anos e altura mínima de 1,60m para as mulheres ou 1,65m para os homens.

Ainda na pauta de segurança, a Aeronáutica já anunciou 231 vagas para o Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento de 2022 (EAGS). Os salários variam de R$ 1199,00 até R$ 3825,00. A Aeronáutica tem no total a disputa de dez especialidades, entre elas, eletrônica (32 postos), administração (60), enfermagem (48), eletricidade (20), informática (38), laboratório (8), obras (12), pavimentação (4), radiologia (5) e topografia (4).

Para quem almeja um cargo público diferente, as prefeituras de Miranda (MS) e Brasilândia (MS), abriram vagas para concursos.

Em Miranda a prefeitura divulgou 148 cargos para professor, com salário de até R$ 2020,32, por jornadas de trabalho de até 24 horas por semana. O nível requisitado é médio, magistério e superior.

Já o concurso de Brasilândia, definiu 27 vagas divididas em agente administrativo, professor e auxiliar de serviços gerais. Os salários oferecidos pela administração variam entre R$ 1.100,00 e R$ 8.526,40.