MS registra total de 77.011 casos de Covid-19 e 1.486 mortes

Teste de covid-19 - (Foto: Secom MS)

O Estado de Mato Grosso do Sul atingiu a marca de 77.011 casos positivos do Covid-19. A informação consta no Boletim divulgado pela Secretária de Estado de Saúde (SES) neste sábado (17). Nas últimas 24 horas foram registrados 464 casos novos (06%) e oito óbitos.

Os cinco municípios que apresentaram maior número de novos casos foram: Campo Grande com mais 170; Dourados + 63; Três Lagoas + 34; Corumbá +24 e Ponta Porã com mais 21 novos testes positivos.

Com taxa de letalidade em 1,9% a doença já tirou a vida de 1.486 pessoas. Neste sábado houve registro de mais oito óbitos. Foram dois em Campo Grande; dois em Corumbá e um em Paranaíba, Chapadão do Sul e Itaporã.

Estão internados em leitos clínicos 351 pacientes. São 164 pacientes em leitos clínicos e 189 em UTI. O número de pacientes em isolamento domiciliar é de 3.792

Confira o Boletim Epidemiológico deste sábado .