MS registra maior temperatura máxima em mais de duas décadas

Hoje, Campo Grande registrou a sensação térmica de 47ºC - (Foto: Reprodução/Governo do MS)

Mato Grosso do Sul tem sentido nos últimos dias os efeitos do calor intenso que permanece no Estado. Hoje (29), a temperatura máxima em alguns municípios registrou o maior número em mais de duas décadas. Em Campo Grande, o tempo quente atingiu a máxima de 38,8ºC, recorde desde 1996. A sensação ficou ainda maior: 47ºC. E a umidade relativa mínima alcançou 15%.

Uma das temperaturas mais elevadas foi marcada em Coxim, com 42,6ºC, sensação de 51ºC e umidade relativa mínima de 12%. Sonora aparece em seguida, com máxima de 40,4ºC, sensação térmica de 48ºC e umidade relativa mínima de 10%.

No norte do Estado, os corumbaenses sentiram uma máxima de 40,6ºC, sensação de 49ºC e umidade relativa do ar de 22%. Já na terceira cidade mais populosa do MS, Três Lagoas, o calor também foi perceptível chegando a 42,2ºC de máxima, 50ºC de sensação térmica e 14% de umidade.

Há o alerta de que amanhã as máximas podem ser ainda maiores. No momento, não há previsão de chuvas.