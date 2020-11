MS participa da campanha internacional contra violência doméstica - ( Foto: Governo do Estado MS )

Dezesseis dias de ativismo contra a violência doméstica começa nesta terça-feira (25) e encerra no dia 0 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos.

A data também oficializada pelo Governo do Estado na Lei 4.784/2015, que instituiu o dia no calendário estadual para mobilização contra a violência doméstica.

A campanha vai contar com atividades virtuais onde serão realizados seminários, entrevistas, palestras e outras informações relacionadas ao tema. Confira aqui campanha do Governo do Estado.