MS participa da 3ª edição de maratona mundial de criação de games

A partir desta sexta-feira (29), Mato Grosso do Sul participa do maior evento de criação de jogos do mundo, a Global Game Jam. A iniciativa conta com o apoio do Living Lab, laboratório iniciado pelo Sebrae/MS, e irá reunir, de forma virtual, desenvolvedores das mais diversas áreas, criadores e apaixonados por games. Em 2021, a edição local acontece nos dias 29, 30 e 31 de janeiro.



Pela terceira vez, a Global Gam Jam realiza a maratona de jogos em MS. A última edição, ocorrida em 2020, contou com 54 participantes do Estado. O evento foi realizado em 118 países, resultando na criação de 9.601 jogos simultaneamente durante o período.



O analista de inovação do Sebrae/MS, Flavio Domeniche, conta que vários jogos mundialmente conhecidos foram criados durante eventos como a Global Game Jam. “Diversos produtos saíram de eventos como o que estamos realizando. Os criadores acreditaram e continuaram a desenvolver seus produtos e hoje faturam milhões com os jogos”, conta o analista.



Programadores, designers, músicos, roteiristas, professores, estudantes e gamers de diversas áreas podem fazer parte dos grupos para entregar, depois dos três dias, um jogo completo. O evento não é só para profissionais do segmento, mas aberto para toda a comunidade gamer.



Um dos participantes da última edição foi o ilustrador e desenvolvedor Lucas Rivarola. “Durante os três dias do evento, trabalhamos duro e, ao final de todos os dias, ficávamos exaustos, mas já começávamos a querer o próximo dia para continuar o desenvolvimento. A Global Game Jam em si foi um evento que me marcou muito, posso dizer que o evento mudou minha vida”, destaca o participante.



“Esse ano temos que manter o foco na segurança de todos. Mesmo sendo on-line, acredito que o evento ainda vale uma experiência muito boa para os participantes. E quem gostar da ‘Jam’ já terá uma chance de engatar em vários outros eventos da comunidade que trabalha remotamente”, finaliza o desenvolvedor.



Como se inscrever



As regras, orientações e mais informações para inscrição no evento estão disponíveis no link criado pelo Living Lab MS: www.livinglabms.com.br/global-game-jam-ms. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 29 de janeiro.