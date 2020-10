MS Gás está com inscrições abertas para estágio com bolsa de até R$ 974

As vagas são para diversos cursos - Arquivo

Com bolsa de até R$ 974, a Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul (MS Gás) está com inscrições abertas em processo seletivo para estagiários, com cadastro de reserva técnica. As vagas abrangem diversos cursos.

Em Campo Grande, há formação de cadastro reserva para candidatos dos seguintes cursos: Administração; Análise de Sistemas/Ciências da Computação/ Processamento de Dados; Ciências Contábeis; Comunicação Social com ênfase em Jornalismo e Publicidade e Propaganda/Jornalismo/Publicidade e Propaganda; Direito; Engenharia da Computação; Engenharia de Controle e Automação; Engenharia de Meio Ambiente; Engenharia de Produção; Engenharia Mecânica; Engenharia Sanitária e Ambiental.

Em Três Lagoas, as vagas são para estudantes de Administração; Engenharia de Produção; Sistemas de Informação. Para participar, o estudante deve estar matriculado em universidades reconhecidas, deve ter idade igual ou superior a 18, e não devem ter realizado estágio anterior na MS Gás, pelo prazo máximo de dois anos.