MS fica abaixo da média nacional em avaliação de alfabetização do Ensino Fundamental

Estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental das escolas públicas de Mato Grosso do Sul não conseguiram alcançar a média do País em conhecimentos da Língua Portuguesa e Matemática. A pesquisa realizada em 2019, com os resultados divulgados ontem (4), foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep).

Na região do Centro-Oeste, apenas Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, não superaram a média do País em português e matemática. Em matemática, só Ceará e Pernambuco superam a média no Norte e no Nordeste. Nas outras regiões, apenas Minas Gerais, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul ficaram abaixo da média nessa disciplina.

Os resultados reforçam o cenário de desigualdade educacional e evidenciam os bons resultados obtidos pelo Ceará nos últimos anos na alfabetização, mesmo com grande percentual de alunos pobres. Das regiões Norte e Nordeste, somente o Ceará conseguiu ficar acima da média nas duas disciplinas. Além disso, as crianças cearenses têm a maior média do Brasil tanto em português quanto em matemática.

Além do 2º ano, uma amostra de estudantes do 9º ano fez testes em ciências da natureza e ciências humanas. Os resultados apresentados têm uma distribuição dos alunos em níveis de proficiências. No entanto, nem o Inep nem o MEC (Ministério da Educação) definiram quais patamares são considerados como adequados.

Nacional - A média do Brasil em Língua Portuguesa foi de 750 pontos. Estudantes do 2º ano com desempenho abaixo desse nível não são capazes, por exemplo, de localizar informação explícita em textos de até seis linhas, como bilhete, ou inferir o assunto de um cartaz -45% dos estudantes do país estão nessa situação.

Em matemática, a média do país também foi de 750 pontos. Segundo a escala de conhecimentos da prova, estudantes com desempenho abaixo dessa nota na disciplina não conseguem, por exemplo, relacionar um conjunto de moedas (de 5 ou 10 centavos) a uma única moeda de valor equivalente. Metade dos estudantes do 2º ano tiveram resultado inferior a esse parâmetro.

A última edição havia sido realizada em 2016, quando metade dos alunos apresentou nível insuficiente.