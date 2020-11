MS fecha outubro com mais de 4 mil novos empregos formais; Comércio é destaque

Mato Grosso do Sul continua sendo destaque nacional na geração de empregos. Segundo dados da Carta de Conjuntura do Mercado de Trabalho, elaborado pela Semagro, o Estado fechou o mês de outubro com a geração de 4.654 novos empregos formais, e no acumulado dos últimos 12 meses, tem um saldo de 5.967 empregos, o sétimo melhor resultado do país.

Boa notícia segundo o secretário da Semagro, Jaime Verruck, impulsionadas pelo período do Natal e pela indústria.

O setor de Serviços vem apresentando recuperação e gerou 1.661 novas vagas em outubro. A indústria também segue com bom desempenho, com 1043 novas vagas criadas.

De acordo com o titular da Semagro, o Brasil mostrou esse crescimento no mercado de trabalho em outubro e agora, é horar de avançar ainda mais.

Em termos regionais, Dourados com 2241 vagas geradas no ano enquanto Campo Grande apresenta o pior resultado com 1035 vagas a menos.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação