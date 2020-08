MS está em alerta para tempo seco e baixa umidade do ar; condição coloca em risco saúde da população 

Mato Grosso do Sul está em alerta para o tempo seco e a baixa umidade relativa do ar, entre 30% e 20%. A condição climática coloca em risco a saúde das pessoas e aumenta a propagação dos incêndios florestais, conforme aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O alerta é de perigo potencial para as próximas 24 horas. Por isso, a Defesa Civil Estadual orienta a população a ingerir bastante líquido, evitar desgaste físico e se proteger da exposição solar.

Nesta época do ano, o tempo seco traz perigos à saúde humana, que vão do aparecimento de sintomas de doenças respiratórias, como rinite, asma e bronquite, ao desconforto físico.

Na natureza, a condição facilita os incêndios florestais que devastam ecossistemas inteiros. No Pantanal de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, por exemplo, o fogo já consumiu só neste ano mais de 1,2 milhão de hectares do bioma, o equivalente a oito vezes a cidade de São Paulo.

Aviso na palma da mão

A Defesa Civil possuí um sistema de alerta para celulares cadastrados. Quem quiser receber um envio por SMS de avisos climáticos importantes pode enviar uma mensagem de texto para o número 40199 com o CEP de interesse.

Um único usuário pode cadastrar mais de um CEP para receber os alertas e poderá optar por deixar de receber o serviço quando desejar.

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros Militar (telefone 193).

Bruno Chaves, Subcom

Foto: Arquivo