MS está em alerta para calor intenso com risco de morte, avisa Inmet

A forte onda de calor que atinge o Brasil desde a semana passada fez o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitir seis alertas de perigo para Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (6). O motivo: umidade relativa do ar na casa dos 10% e temperaturas até 5 °C acima da média.

A situação mais grave deve ser registrada nos municípios do Centro, Norte e Leste do Estado. Nesses locais há perigo de morte por hipertermia - quando a temperatura do corpo humano aumenta até o organismo entrar em colapso.

Devem ficar atentas as pessoas que vivem em: Água Clara, Alcinópolis, Aparecida Do Taboado, Aquidauana, Bandeirantes, Brasilândia, Camapuã, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Costa Rica, Coxim, Figueirão e Inocência.

O aviso de "grande perigo" também é válido para Jaraguari, Paranaíba, Paraíso das Águas, Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita do Pardo, Selvíria, Sonora, São Gabriel do Oeste, Terenos e Três Lagoas.

Moradores de cidades que ficam no Oeste e Sul de Mato Grosso do Sul também devem se atentar aos perigos da forte onda de calor. Corumbá, Dourados, Naviraí e Mundo Novo, por exemplo, estão na faixa laranja de perigo estabelecida pelo Inmet.

Segundo especialistas, o clima seco, comparado ao de deserto, causa ressecamento da pele e desconforto nos olhos, boca e nariz. Dores de cabeça, confusão mental, cãibras e desidratação também podem ser ocasionadas por causa das altas temperaturas.

A atenção deve ser redobrada com crianças, idosos e cardíacos - que são mais sensíveis às condições extremas do clima. Para amenizar os efeitos nocivos à saúde é necessário consumir muita água e ingerir alimentos leves, como frutas. Atividades físicas não são recomendadas entre 10h e 15h.

Ao sinal de qualquer situação adversa o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil devem ser acionados. Os telefones de contato são, respectivamente, 193 e 199. As chamadas são gratuitas.

Bruno Chaves, Subcom