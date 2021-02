'MS é referência para o país na política de assistência social e direitos humanos' diz secretá

Coordenadora na Sedhast, Ana Lúcia Pires (esq); secretária nacional, Mariana Neris e titular da Sedhast, Elisa Cleia Nobre - (Fotos: Monique Alves)

Em agenda na Capital de Mato Grosso do Sul, a secretária Nacional de Proteção Global, Mariana Neris, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), afirmou que o trabalho desenvolvido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), serve de referência para o restante do Brasil e que outros estados da federação deveriam vir ao MS para conhecer o trabalho desenvolvido.

“O Governo do Estado tem feito um excelente trabalho na proteção das pessoas mais vulneráveis, não só na pauta da assistência social, onde tem desenvolvido e mantido o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), nos serviços, nos programas e projetos, mas também na área de direitos humanos. Como secretária Nacional de Proteção Global vejo que há um compromisso com as pessoas mais vulneráveis. Há um compromisso firmado nas prioridades das agendas, na destinação de recursos e no apoio as equipes de servidores”, enfatizou a secretária nacional.

Durante visita a Casa Abrigo na Capital, local destinado a proteção de mulheres em situação de violência, Neris, acompanhada por assessores do MMFDH, também destacou o papel da titular da Sedhast. “Vejo que a secretária Elisa Nobre tem tido um protagonismo muito importante aqui. Ela tem tido empatia com as pessoas e um trabalho técnico respeitável”, completou.

Mariana Neris também fez questão de lembrar que os fluxos de trabalhos propostos no estado funcionam. “MS é referência para o Brasil na oferta dos serviços e também no protagonismo de algumas pautas, como a das mulheres em situação de violência, dos idosos e das pessoas com deficiência. E as parcerias realizadas com outros órgãos de proteção e defesa são referência para o país. Outros estados podem vir aqui e aprenderem que esse fluxo funciona”, concluiu.

Vans dos direitos

Ainda em Campo Grande, a secretária nacional entregou, ontem (18), dois veículos denominados ‘Vans dos direitos’. Com essa entrega pelo Ministério, a Defensoria Pública de MS avança e poderá chegar ainda mais longe em seu atendimento. Na entrega a titular da Sedhast, Elisa Cleia Nobre, representou o governador, Reinaldo Azambuja. Também participaram da entrega, na Defensoria Pública no centro da Capital, o defensor público-geral do Estado, Fábio Rombi, diversas autoridades do legislativo e executivo da Capital e de MS, subsecretários do Estado e representantes das políticas de assistência social e de direitos humanos.

Entrega das vans reuniu diversas autoridades na Capital