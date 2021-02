MS é reconhecido por sua política de assistência social e direitos humanos

O trabalho desenvolvido pelo Governo do Estado, na área da assistência social, deve servir como referência para o restante do Brasil. A afirmação é da secretária Nacional de Proteção Global, Mariana Neris, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), que esteve na Capital. Neris acredita que outros estados da federação deveriam vir ao MS para conhecer o trabalho desenvolvido.

Durante visita a Casa Abrigo na Capital, local destinado a proteção de mulheres em situação de violência, Neris, também fez questão de lembrar que os fluxos de trabalhos propostos no estado funcionam.

Ainda em Campo Grande, a secretária nacional entregou dois veículos denominados ‘Vans dos direitos’. Com essa entrega pelo Ministério, a Defensoria Pública de MS avança e poderá chegar ainda mais longe em seu atendimento.

Katiuscia Fernandes - Subcom