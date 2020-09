MS é o estado com a segunda maior incidência de Dengue no País

Até esta quarta-feira (16), 69.076 casos foram registrados em todo o Estado - (Foto: Divulgação/Fiocruz)

A Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso do Sul (SES) divulgou hoje (16) os dados sobre a incidência de casos de Dengue no Estado. Os números impressionam pois, segundo o boletim publicado, o MS ocupa o segundo lugar do ranking nacional que mostra onde os casos de infecção pela doença são mais frequentes no Brasil.

Até esta quarta-feira, 69.076 notificações de casos de Dengue foram registradas no MS. O número representa 2,5% da população sul-mato-grossense e quase 1% de aumento em uma semana. Na quarta-feira passada (09), 68.679 casos da doença foram computados.

Em Campo Grande, o ritmo de contaminação é o mesmo: 17.968 pessoas já tiveram registro de contágio, número equivalente a 2% da população do município. Em relação à semana passada, também houve um aumento de quase 1%: 11.851 casos apurados na quarta-feira contra 11.934 desta semana.

Por atingirem mais de 300 casos a cada 100 mil habitantes, todos as cidades do MS são classificadas com “alta incidência”, em vermelho.

Ainda segundo o boletim, o sexo feminino é o mais afetado no Estado, com 55,8% dos registros.

Neste ano, 42 pessoas morreram por Dengue no Mato Grosso do Sul.