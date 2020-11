MS é o 2º estado com maior incidência de Dengue no Brasil

Campo Grande é responsável por 18% das notificações de dengue no Estado - (Foto: Reprodução/EBC)

Até o momento, o Mato Grosso do Sul já tem registrado 42 mortes por dengue em 2020. O número de casos atingiu 71.054 pessoas, segundo relatório da Secretaria Estadual de Saúde (SES), divulgado nesta quarta-feira (18). Os últimos dois óbitos foram em Miranda e Anastácio, onde duas mulheres, de 68 e 58 anos, morreram.

Campo Grande é responsável por 18% das notificações de dengue no Estado com 12.641 casos confirmados. Em Ponta Porã, 4.093 pessoas foram infectadas.

Indivíduos com idade entre 20 e 29 anos são os mais afetados. Em seguida, os que estão na faixa etária entre 30 e 39 anos. A cidade de Novo Horizonte do Sul é a que possui maior incidência da doença no MS. O município de Aparecida do Taboado é o que menos possui casos.

Mato Grosso do Sul é o segundo estado com maior incidência de dengue no Brasil. As 79 cidades do MS estão em alerta, vez que registram 300 casos a cada 100 mil habitantes.

As cidades com mais óbitos por conta da doença são Campo Grande com 7, Corumbá com 4, Naviraí com 3, Dourados com 3 e Mundo Novo com 2. Desde fevereiro, Mato Grosso do Sul decretou estado de alerta por causa da doença.