Mato Grosso do Sul abre setembro com 41,5 mil recuperados da Covid

Desde o início do ano centenas de medidas foram adotadas pelo Governo do Estado para enfrentar o novo coronavírus em Mato Grosso do Sul. A eficácia dessas ações, que integram diversas áreas da administração pública, pode ser mensurada pelo número de recuperados que o Estado tem em seis meses de pandemia. São 41.551 mil pessoas que contraíram o vírus e já estão curadas da doença.

Os recuperados representam 83,4% do total de positivos no Estado que totaliza 49.820 com os novos casos (+883) apresentados nesta terça-feira (1). As cinco cidades com mais casos nas últimas 24 horas são: Campo Grande (+363), Sidrolândia (+93), Dourados (+52), Corumbá (+39) e Aquidauana (+30). A média móvel indica que na última semana foram confirmados 785 casos por dia.

Embora o número de recuperados seja alto e a média móvel de novos positivos tenha apresentado um decréscimo, nas últimas 24 horas foram confirmados 27 novos óbitos pela doença. O boletim epidemiológico com dados consolidados de ontem (31) mostra que o número de vidas perdidas para a Covid em agosto supera os meses anteriores. O mês contabiliza 478 óbitos, 79 a mais que março, abril, maio, junho e julho juntos. A taxa de letalidade está em 1,8%.

A taxa média de isolamento social mapeada em Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (31) foi de 36%. Na Capital esse índice foi de 35,5%. Para conferir as taxas de recolhimento apontadas nos municípios do interior do Estado faça o download do boletim aqui .