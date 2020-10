Investimentos do Estado em Dois Irmãos do Buriti somam mais de R$ 54 milhões

Isso sem falar nos recursos aplicados na saúde, segurança e educação. - ( Foto: Divulgação/ Secom Gov MS)

Mato Grosso do Sul completa em 2020, 43 anos de existência e os sul-mato-grossenses comemoram os inúmeros investimentos feitos pelo Governo do Estado, todos eles pensados e planejados, ouvindo as reivindicações e demandas da população de cada um dos 79 municípios, através do Programa Governo Presente.

E foi ouvindo a população de Dois Irmãos do Buriti que o Governo do Estado projetou a execução de importantes obras de infraestrutura urbana. Hoje, a cidade de pouco mais de 11 mil habitantes conta com 50% de sua malha viária com asfalto e drenagem e deve chegar a 80% em 2021, com investimentos de R$ 5 milhões.

E com o Programa Governo Presente, o Estado investirá R$ 3 milhões em serviços de restauração funcional (pavimento e drenagem) em diversas ruas, em fase de licitação. Já a Sanesul investirá R$ 9,7 milhões em redes de água e esgoto, grande parte das obras já concluída.

Em cinco anos e oito meses, o governo municipalista de Reinaldo Azambuja contemplou Dois Irmãos do Buriti com obras de infraestrutura que somam mais de R$ 54 milhões, dos quais R$ 43,1 no âmbito da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos). A ampliação do sistema de água e esgoto, pela Sanesul, atingiu a cifra de R$ 9,7 milhões, e na habitação, mais R$ 1,4 milhão. Isso sem falar nos recursos aplicados na saúde, segurança e educação.

E finalmente, realizando um sonho de décadas, o Estado entregou em 2019 a pavimentação e drenagem da Estrada Ecológica (MS-450), entre os distritos de Palmeiras (Dois Irmãos do Buriti0 e Piraputanga (Aquidauana), totalizando 18,5 km. O investimento de R$ 19,6 milhões vai alavancar o turismo na região, atraindo novos empreendimentos e gerando mais empregos.