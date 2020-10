MS 43 ANOS: Governo Presente leva infraestrutura em três bairros e controla erosão em Miranda

Mato Grosso do Sul completa em 2020, 43 anos de existência e os sul-mato-grossenses comemoram os inúmeros investimentos feitos pelo Governo do Estado, todos eles pensados e planejados, ouvindo as reivindicações e demandas da população de cada um dos 79 municípios, através do Programa Governo Presente.

Em Miranda, por exemplo, depois de 20 anos de espera, o asfalto chegou aos bairros Jardim Carandá, Shalon e Baiazinha. Aliás, num investimento total de R$ 3,2 milhões, o asfalto chegará a 26 ruas de três bairros, com calçada e piso tátil, beneficiando oito mil moradores.

Além disso, o Governo do Estado tem sido bastante presente no município com diversas outras ações, como reforma de escolas, restauração da malha viária urbana e rural, construção e reforma de pontes, incentivos fiscais às indústrias, saneamento básico, habitação, segurança e repasses para a melhoria dos serviços de saúde. Um investimento total de R$ 46,9 milhões, no período de 2015-2020.

Foram cascalhados 90 km das MS-449, MS-448 e MS-243. Construídas 117 moradias urbanas e indígenas, e mais 17 casas estão sendo edificadas.

Outra obra importante em execução, com recursos do Governo do Estado, é a recuperação e proteção de aterros na MS-339, às margens do Rio Miranda, perímetro urbano da cidade, contendo a erosão que já atingia o acostamento da rodovia e proporcionando segurança aos usuários.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação