Em Paraíso das Águas, compromissos do Governo Presente já estão em execução

(Foto: Saul Schramm)

Mato Grosso do Sul completa em 2020, 43 anos de existência e os sul-mato-grossenses comemoram os inúmeros investimentos feitos pelo Governo do Estado, todos eles pensados e planejados, ouvindo as reivindicações e demandas da população de cada um dos 79 municípios, através do Programa Governo Presente.

E foi ouvindo a população do mais novo município de Mato Grosso do Sul, Paraíso das Águas, que o Governo do Estado deu início a restauração de diversas ruas, num investimento que supera R$ 2,7 milhões, e ainda construiu uma ponte de 15 metros sobre o córrego Mimoso, no acesso ao laticínio.

Paraíso das Águas recebeu mais de R$ 58 milhões em investimentos estaduais entre 2015 e 2020, incluindo a pavimentação da MS-320, no trecho entre a MS-316 e MS-377, em uma extensão de 23,08 quilômetros.

E os estudos para a pavimentação da rodovia MS-316, ligando Paraíso das Águas a Costa Rica, já estão em andamento.

Já na área de habitação, foi realizado o sonho de 100 famílias que receberam a chave das moradias no Residencial Jardim Severiano pelo programa Minha Casa Minha Vida, em uma parceria entre os governos federal, estadual e municipal.