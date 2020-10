Em Figueirão, Governo do Estado investe em infraestrutura e habitação

Governo do Estado investe em infraestrutura e habitação em Figueirão - ( Foto: Governo do Estado MS )

Mato Grosso do Sul completa em 2020, 43 anos de existência e os sul-mato-grossenses comemoram os inúmeros investimentos feitos pelo Governo do Estado, todos eles pensados e planejados, ouvindo as reivindicações e demandas da população de cada um dos 79 municípios, através do Programa Governo Presente.

Em Figueirão, por exemplo, está prestes a ser concluída, a pavimentação da rodovia MS-223, ligando a Costa Rica, é uma das muitas obras entregues e em execução. Com a chegada da infraestrutura viária nos 61 quilômetros em obras, o acesso à Costa Rica, partindo de Campo Grande, encurta caminho trafegando pela MS-436, passando por Camapuã. Até então, a rota usada era o contorno pelas rodovias BR-060 e MS-306.

Outra obra importante do Governo de Mato Grosso do Sul, que está sendo feita por meio de convênio com a prefeitura, é a pavimentação de bairros e do centro. A execução está em 74%, beneficiando centenas de famílias e o comércio local.

São mais de R$ 67 milhões investidos nas mais diversas áreas no município. No saneamento são 2,7 km de rede coletora de esgoto beneficiando mais de 168 famílias do bairro Pequi, além do Hospital Municipal Mariana Silveira. Mais de R$ 5 milhões em obras concluídas, em execução e a executar.

Os investimentos não param por aí. A escola Dr. Arnaldo Estevão de Figueiredo recebeu R$ 352 mil em reformas e melhorias, duas motos foram entregues à Polícia Militar e 81 moradias entregues, além de 15 lotes urbanizados.