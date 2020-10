Em Bonito, Governo do Estado investe em ações de fomento ao turismo

No município de Bonito, importante destino turístico, reconhecido internacionalmente, o Governo do Estado está investindo em infraestrutura viária - (Foto: Secom MS)

Mato Grosso do Sul completa em 2020, 43 anos de existência e os sul-mato-grossenses comemoram os inúmeros investimentos feitos pelo Governo do Estado, todos eles pensados e planejados, ouvindo as reivindicações e demandas da população de cada um dos 79 municípios, através do Programa Governo Presente.

No município de Bonito, importante destino turístico, reconhecido internacionalmente, o Governo do Estado está investindo em infraestrutura viária, com implantação e recuperação dos acessos, retomada operacional e ampliação do aeroporto estadual, programas de controle e conservação dos mananciais e apoio institucional e promocional do destino.

Uma parceria forte do Estado com o município – prefeitura e setor produtivo - que é fundamental para vencer a crise na saúde, e está dando certo.

As obras entregues e em execução pelo Governo do Estado, beneficiam diretamente o setor turístico e ao agronegócio. São mais de R$ 88 milhões investidos somente em infraestrutura, no período de 2015-2020. A conclusão do asfalto da MS-178, a Estrada do Curê, por exemplo, facilita o acesso aos atrativos e o escoamento de grãos. Obra paralisada por uma década foi entregue em 2019 pelo governador Reinaldo Azambuja.

Em fase final de conclusão do primeiro trecho, o asfalto da MS-382, a partir do centro de Bonito, chegará em breve à entrada do acesso às grutas do Lago Azul e São Miguel e Abismo Anhumas. E essa obra de R$ 6 milhões também contemplará o agronegócio, pois na beira da rodovia opera um armazém de grãos, que em 2019 movimentou mais de 100 mil toneladas de milho e soja e, a partir deste ano, exporta pelos portos de Porto Murtinho, a 180 km.

Ainda no setor viário, o governo executou o recapeamento das MS-178 e MS-382, do aeroporto estadual ao centro da cidade, implantando ciclovia, nova iluminação e sinalização. O aeroporto, gerenciado pelo Estado, ganhou novos equipamentos e recape da pista para receber grandes aeronaves.

Em fase de licitação, será reconstruído o pavimento de 53 km da MS-382 (Guia Lopes da Laguna-Bonito), principal acesso ao destino a partir de Campo Grandes, e já está em licitação a pavimentação de um trecho da Estrada do Turismo, antiga estrada boiadeira que dá acesso a vários atrativos às margens do Rio Formoso.

E atendendo a uma antiga reivindicação da população, a obra do quartel do 8º Grupamento de Bombeiros de Bonito, considerada emblemática, está com mais de 40% já executada.