MPT-MS divulga estágio para estudantes de Administração, Jornalismo, Direito e TI

Inscrições podem ser feitas no período de 15 a 27 de outubro - (Foto: Werther Santana/Estadão)

Foram abertas nesta quinta-feira (15) as inscrições para o processo seletivo de estagiários do Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul (MPT-MS). As vagas são destinadas somente para acadêmicos que estejam cursando o ensino superior nas instituições cadastradas no MPT-MS.

Apenas estudantes das faculdades de Administração, Comunicação Social/Jornalismo, Direito e Tecnologia da Informação poderão participar do processo. Além disso, é preciso ter completado 40% da carga horária ou dos créditos necessários para a conclusão do curso. Não há restrição quanto ao semestre ou período atual.

Quem for aprovado ficará na Procuradoria Regional do Trabalho em Campo Grande. Em Dourados e em Três Lagoas, só há disponibilidade para preenchimento de cadastro reserva na área de Direito. A validade do estágio será de um ano, que pode ser prorrogado conforme necessidade do órgão.

Os contemplados farão jus à bolsa de R$ 850 mensais, com auxílio-transporte de R$ 7 ao dia, pelas 4 horas diárias - 20h semanais – cumpridas.

A prova de seleção está prevista para acontecer no dia 8 de novembro, das 9h às 12h. O local do exame ainda será divulgado no site do MPT-MS. Também haverá cotas para os candidatos que se declararem negros, pessoas com deficiência e para minorias étnico-raciais.

Para participar, os interessados deverão preencher seus dados por meio deste link. O prazo de inscrição do processo seletivo termina em 27 de outubro, às 17h. Para mais informações, clique aqui para acessar o edital.