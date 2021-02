Motoristas e motoentregadores realizam manifestação no Centro de Campo Grande

Os profissionais alegaram ser inviável continuar trabalhando nessas condições - (Foto: Ilustração)

O alto preço cobrado no valor do combustível e das altas taxas de impostos, fez com que motoentregadores e motoristas de aplicativos de Campo Grande se reunissem nesta tarde (22) para realizar uma manifestação pacifica na cidade.

A concentração aconteceu na rua Rio Grande do Sul e os protestantes foram até a governadoria no Parque dos Poderes. Os profissionais alegaram ser inviável continuar trabalhando nessas condições.

Custando R$ 4,803, Mato Grosso do Sul tem 7º preço do litro gasolina comum mais caro entre todas as unidades da federação do País, segundo tabela do PMPF (Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final) divulgado em DOU (Diário Oficial da União).

A reportagem tentou contato com o presidente da Associação dos Parceiros de Aplicativos de Transporte de Passageiros e Motoristas Autônomos, Paulo Pinheiro, porém não houve o retorno.