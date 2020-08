Mostra Internacional de Cinema em SP será feita por streaming este ano

Por causa da pandemia do novo coronavirus, o maior e mais tradicional evento de cinema de São Paulo - a Mostra Internacional de Cinema, será realizada por streaming este ano, ou seja, de forma remota e online. O evento ocorre entre os dias 22 de outubro e 4 de novembro.

A plataforma exclusiva para a Mostra de Cinema ainda será criada pela empresa Festival Scope/Shift 72, responsável também pela plataforma dos festivais de Toronto e Tribeca. O ingresso para cada filme custará R$ 6, mas haverá alguns títulos disponibilizados de forma gratuita pelas plataformas do Cinesesc e da SPCine.

Neste ano, a Mostra apresentará uma edição menor, com cerca de 150 títulos, mas continuará sua tradição de exibir filmes de diversos países. Para esta edição já foram selecionados filmes da Alemanha, Argentina, Bolívia, Canadá, China, Estados Unidos, França, Líbano, Japão, Portugal, Síria, Noruega, México, Irã, Palestina, entre outros.

Segundo a organização da Mostra, haverá projeções de filmes em formato drive-in, em que as pessoas, dentro de seus carros, assistem a um filme projetado em tela grande, pelo Petra Belas Artes. Também estão previstas lives e webnares com profissionais da área.

O pôster da 44ª edição da Mostra fica este ano a cargo do cultuado director chinês Jia ZhangKe, que terá seu mais recente longa, Nadando até o Mar Ficar Azul, na seleção do evento. Já os homenageados da edição deste ano serão os funcionários da Cinemateca, dona do maior acervo audiovisual do país e que vem passando por dificuldades.