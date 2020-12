Mortes por covid-19 chegam a 177,3 mil e casos, a 6,62 milhões

As mortes em consequência do novo coronavírus atingiram 177.317 nesta segunda-feira (7) . Nas 24 horas desde o boletim deste domingo foram registradas 376 novas mortes. Ontem, o painel do Ministério da Saúde sobre a covid-19 marcava 176.941 óbitos. Ainda há 2.196 falecimentos em investigação, dados relativos a ontem.

Os dados estão no balanço diário do Ministério da Saúde, divulgado na noite desta segunda-feira (7). A atualização é feita a partir de notificações enviadas pelas secretarias estaduais de saúde.

O número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia atingiu 6.623.911. Entre ontem e hoje, as autoridades de saúde notificaram 20.371 novos diagnósticos positivos de covid-19. Ontem, o painel do Ministério da Saúde trazia 6.603.540 casos acumulados.

Ainda conforme a atualização do órgão, há 645.527 pacientes em acompanhamento. Outras 5.801.067 pessoas se recuperaram da doença.

Normalmente, os casos são menores aos domingos e segundas-feiras em função da dificuldade de alimentação pelas secretarias estaduais de saúde. Já às terças-feiras, eles podem subir mais em função do acúmulo de registros atualizado.