Morre promotor de Justiça aposentado, Milton José de Paula, aos 84 anos, vítima de Covid-19

O promotor de Justiça aposentado Milton José de Paula - (Foto: Divulgação)

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul confirmou o falecimento do promotor de Justiça aposentado Milton José de Paula, na noite de ontem (1°). Ele faleceu aos 84 anos em decorrência da Covid-19.

Natural de Corumbá/MS, Milton José viveu a maior parte da vida em Dourados. Além de ter sido Promotor de Justiça do Ministério Público, foi advogado e coordenador da implantação dos cursos de Letras e Estudos Sociais que viriam a constituir o Centro Universitário de Dourados (CEUD), que se tornaria a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). Apaixonado por esporte, também foi presidente do Operário Esporte Clube e do Clube Indaiá.

Em comunicado publicado em perfil do Facebook, Marco Aurélio Borges de Paula, filho do Promotor de Justiça aposentado, anunciou a morte do pai. “Meu galã, meu herói, meu velho amado se foi e está num lugar de paz. Lutou demais por mais de 3 semanas na UTI. É mais uma vítima das consequências da covid-19. Honrarei os seus valores principais: humanidade, cordialidade e integridade”.