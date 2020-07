Ex-diretor-adjunto do Detran-MS, Coronel Francisco Libório Silveira, morre aos 69 após infarto em casa

Coronel Libório Silveira era adjunto do Detran-MS e morreu aos 69 após infarto em casa - Arquivo

Faleceu na noite de ontem (19) o coronel Francisco Libório Silveira aos 69 anos, que já foi comandante da Polícia Militar, e ex-diretor-adjunto do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul). Ele permaneceu no cargo até março deste ano.

Libório era natural de Dourados, casado, pai de quatro filhos, bacharel em Direito, ex-Comandante Geral da Polícia Militar durante o governo de Wilson Barbosa Martins, e, já exerceu a função de diretor-adjunto do Detran-MS entre os anos de 2007 a 2014, durante a gestão de André Puccinelli (PMDB). Ele sofreu um infarto na noite deste último domingo (19/07) em sua residência.

Por meio de nota o DETRAN MS manifestou "grande pesar pelo falecimento do Coronel aposentado da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Francisco Libório Silveira. Ingressou no Detran-MS assumindo o cargo de diretor adjunto da presidência no ano de 2007. Deixou o cargo em 2014 e foi reconduzido a ele no governo Reinaldo Azambuja, acompanhando o então diretor-presidente, Roberto Hashioka".

O velório será realizado no Parque das Primaveras a partir das 11h30 e o sepultamento será às13:30

