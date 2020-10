Morre menino de 3 anos afogado em parque aquático de Campo Grande

Desde o dia 20, o estado de saúde do garoto era considerado gravíssimo - (Foto: Reprodução/EBC)

Morreu neste domingo (25) o menino de 3 anos que havia se afogado num clube aquático da Capital. A morte cerebral foi confirmada depois de uma semana do afogamento. Na ocasião, o garoto foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e encaminhado à Santa Casa. Em seguida, ele foi transferido para o hospital da Cassems. Desde o dia 20, seu estado de saúde era considerado gravíssimo.

Segundo nota do hospital, a família não quer que informações adicionais sobre o falecimento da criança sejam divulgadas. Várias pessoas prestam homenagens pelas redes sociais. O corpo está no Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) e não há informações, por enquanto, a respeito do velório.

Leia na íntegra a nota do hospital Cassems:

A Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul informa que, a pedido da família, não será mais divulgada nenhuma informação sobre a criança. Respeitamos o pedido e nos solidarizamos com a família neste momento. Pedimos a compreensão de todos.

O caso

Em 18 de outubro, a criança de 3 anos de idade se afogou em um parque aquático de Campo Grande. O Samu prestou os primeiros socorros, animou o garoto ainda no recinto do clube e o levou para o hospital. Lá, a vítima permaneceu entubada e monitorada desde então.