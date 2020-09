Morre jornalista Pierre Adri em decorrência de diabetes em Campo Grande

Ainda não há informações do velório e sepultamento do jornalista - (Foto: Reprodução)

O jornalista Pierre Adri morreu na manhã de hoje (29) após ficar internado no hospital da Unimed em Campo Grande (MS). Pierre morreu devido a complicações de diabetes. Ainda não há informações do velório e sepultamento do jornalista.

Nas redes sociais o deputado federal Fábio Trad (PSD) lamentou o falecimento do familiar.