Morre de covid-19 dr. Mário Xavier, docente da UFMS

Professor da UFMS, Xavier não resistiu às complicações da covid-19 e faleceu neste feriado de Natal - (Foto: Reprodução)

Morreu nesta sexta-feira (25), aos 80 anos, o professor da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), dr. Mário Xavier. O docente, também cirurgião-dentista, estava internado há cerca de 21 dias no Hospital da Unimed em virtude do seu estado de saúde, agravado pela covid-19.

Xavier contraiu o novo coronavírus em 4 de dezembro. Segundo seu filho, desde então o profissional vinha recuperando-se da doença.

O professor era cirurgião-dentista em Campo Grande há 56 anos. Natural de Nioaque, se formou em Bauru (SP) e foi um dos responsáveis pela fundação do curso de odontologia da UFMS, em 1975.

Em nota, a Associação Brasileira de Odontologia no MS (ABO-MS) lamentou a morte de Xavier. "É com pesar que a ABO-MS informa o falecimento do cirurgião-dentista e professor, dr. Mário Xavier, profissional muito considerado na odontologia do Estado", disse a entidade.

O dentista deixa esposa, filhos e netos. O velório acontecerá neste sábado (26), às 8h, no Parque das Primaveras. O sepultamento está marcado para ocorrer às 10h30.