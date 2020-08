Morre conceituado advogado Evandro Bandeira aos 76 anos

Doutor Evandro é natural de Aquidauana. Deixa cinco filhos, todos de carreira jurídica. - (Foto: Arquivo)

O advogado Evandro Ferreira de Viana Bandeira morreu na madruga desta sexta-feira (07), aos 76 anos, vítima de uma parada cardíaca.

Com 53 anos dedicados ao Direito, foi uma figura renomada no meio jurídico. Bandeira estava internado no Hospital do Coração, na rua Marechal Rondon, em Campo Grande.

Bandeira era natural de Aquidauana e foi secretário no iniciou da gestão de Marquinhos Trad.

O velório será às 14 horas no Cemitério Parque das Primaveras, localizado na Av. Sen. Filinto Müler, 2211 – Jardim Parati, restrito a poucos familiares e amigos devido à pandemia de Covid-19. Em mesmo local ocorrerá o sepultamento.

"É com muito pesar que a OAB-MS informa o falecimento do ex-conselheiro Federal Evandro Ferreira de Viana Bandeira ", afirmou em nota a seccional sul-mato-grossense.

Confira a nota na íntegra:

"É com enorme pesar que a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), informa o falecimento do Ex-Conselheiro Federal Evandro Ferreira de Viana Bandeira, nesta sexta-feira (7).

Para o Presidente da OAB/MS, Mansour Elias Karmouche, a consternação é muito grande. “Doutor Evandro foi um grande advogado, de enorme respeito na comunidade jurídica brasileira. Ele deixa um legado de luta, enfrentamento e de coragem, como poucos advogados já tiveram. Não se deixava esmorecer por nenhuma situação, enfrentava, combatia, defendendo o que entendia como justo. É uma grande perda para advocacia sul-mato-grossense e brasileira”.

O falecimento de Evandro, para a Advogada e ex-Conselheira Estadual da OAB/MS, Mônica Barros Reis, “é uma perda inestimável para o mundo jurídico e para a cidadania. Advogado combativo e de renome no Estado, sua banca tinha mais de cinco décadas. Trabalhei com ele no início da carreira e posso atestar que era um verdadeiro mestre, com conhecimento impecável do Direito e muito amor à profissão. Além de tudo, era um homem afável, culto, polido e bem relacionado, que amava a arte e a família. Meus sentimentos à família. Evandro vai fazer muita falta, mas celebraremos o seu legado”.

Inscrito na OAB em 1977, ainda Mato Grosso uno, com a carteira 1.861, Doutor Evandro é natural de Aquidauana. Deixa cinco filhos, todos de carreira jurídica.

Foi o único do Estado, apoiado pela OAB/MS, a disputar uma posição na lista sêxtupla do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para preencher vaga de ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em 2007, vaga essa destinada à advocacia pelo quinto constitucional.Também esteve à frente da Secretaria de Controle, Fiscalização e Transparência da Prefeitura de Campo Grande em 2017."

Dr. Evandro ferreira de Viana Bandeira

Advogado formado em 1967 no Rio de Janeiro. Veio para Campo Grande em 1976, onde reabriu o escritório do pai, que era promotor. Em 1977 e 1979 participou da Comissão da Divisão e foi o primeiro Procurador Judicial do Estado de Mato Grosso do Sul, onde foi indicado três vezes para ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Fundou o Instituto dos Advogados do MS e foi professor universitário.