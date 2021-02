Moradores de Campo Grande e Três Lagoas acertam sena e dividem prêmio de R$ 100 mil da Nota MS Premiada

Moradores de Campo Grande e Três Lagoas acertam sena - (Foto: Gov MS )

O sorteio da Nota MS Premiada deste sábado (27) premiou 345 pessoas em Mato Grosso do Sul. Duas delas acertaram seis dezenas e vão dividir R$ 100 mil. As dezenas sorteadas foram: 02 03 07 48 51 54.

Os consumidores contemplados incluíram o CPF em notas fiscais de compras ao longo de janeiro de 2021. Duas pessoas acertaram as seis dezenas da mega e vão receber R$ 50 mil cada. As notas premiadas foram emitidas em Campo Grande e Três Lagoas.

Outros 343 consumidores acertaram a quina e vão dividir um prêmio de R$ 200 mil. Cada um receberá R$ 583,09. Os dados para consulta estão disponíveis no site do Nota MS Premiada.

Para receber o prêmio todos os ganhadores devem realizar um cadastro pelo mesmo portal: www.notamspremiada.ms.gov.br. Nele devem constar os dados bancários e informações pessoais corretas.

Todo o procedimento deve ser realizado dentro de um prazo de 90 dias após o 15° dia do sorteio. Caso não seja feito, o ganhador perde o direito de receber os valores.

O recomendado é que o consumidor realize o cadastro o mais rápido possível, assim que tiver conhecimento do resultado do sorteio, isso porque a data do registro interfere no pagamento, que acontece somente nos dias 5 e 20 de cada mês.

Para receber o prêmio no dia 5, os ganhadores precisam fazer o cadastro até o dia 30 do mês anterior. Para que o pagamento seja feito no dia 20, é necessário que os dados estejam validados até o dia 15 do mesmo mês. Vale lembrar que caso os dias determinados não caiam em dia útil, o pagamento acontecerá no dia útil imediato.

Até o momento, 37 pessoas ganharam a sena e 4.494 a quina.

Para mais informações acesse o site Nota MS Premiada ou ligue e envie mensagens para o telefone 3389-7801.