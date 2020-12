Mobilidade urbana: maioria defende incentivo ao transporte coletivo

Pesquisa encomendada pela 99, empresa de mobilidade urbana, revelou que 86% dos entrevistados em seis capitais defendem incentivo ao uso de transporte coletivo ou compartilhado.

Realizada pelo Datafolha, a pesquisa ouviu 1.510 pessoas com 18 anos ou mais, pertencentes a todas as classes econômicas, nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife e Salvador, no período da 9 a 24 de outubro deste ano.

Para quase metade das pessoas (47%), há insatisfação em relação à mobilidade urbana nas seis capitais, já que elas avaliaram o item como ruim ou péssimo. Apenas 19% consideraram ótima ou boa a mobilidade urbana nessas localidades, e 34% avaliaram como regular.

Apesar da diminuição do número de veículos nas ruas durante o período mais restrito de isolamento social, 62% das pessoas estão preocupadas com o aumento do trânsito no período pós-pandemia.

Para 64% dos entrevistados, o uso de veículos particulares piora a mobilidade urbana e, para 68%, a existência de carro por aplicativo diminui a necessidade de ter veículo próprio.

Parte dos moradores da capital paulista demonstrou insatisfação com a mobilidade urbana na cidade. Quando perguntados sobre sua percepção, 45% consideram ruim ou péssima, 35%, regular, e apenas 20%, ótima ou boa.

Ainda em São Paulo, 64% estão preocupados com o aumento do trânsito no pós-pandemia; 66% disseram que carros particulares pioram a mobilidade urbana; e 74% responderam que os carros por aplicativos diminuem a necessidade de ter veículo próprio.