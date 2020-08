MIS inaugura a exposição online Dó-Ré-MIS Mulheres na Música de MS

O Museu de Imagem e do Som (MIS), unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) inauguram, nesta terça-feira (25), a exposição online Dó-Ré-MIS Mulheres na Música de MS.

A pesquisa das acadêmicas do curso de Artes Visuais da UFMS Amanda Mamede e Maria Carolina Rodrigues, sob a orientação da professora Simone Rocha, é uma continuação da exposição realizada no MIS e lançada em março. Com o fechamento do espaço físico devido a pandemia da Covid-19, foi elaborada uma proposta de ampliar a exposição para espaços digitais, visto a importância de divulgar, valorizar, e reunir informações das mulheres atuantes na música de Mato Grosso do Sul.

A Exposição Online Dó-Ré-MIS Mulheres na Música de MS tem por intuito difundir e valorizar a arte regional produzida por mulheres, propondo um diálogo entre as produções musicais e o desenvolvimento de experiências significativas em arte/cultura para todos os públicos, sendo permeada pelas músicas e minibiografias dessas cantoras e musicistas do cenário sul-mato-grossense, mostrando toda a diversidade que está presente nessa rica cultura.

Contando com mais de 60 artistas cadastradas, como as pioneiras Beth e Betinha, Delinha, Helena Meirelles, e as mais contemporâneas SoulRa, Negabi, Sampri, entre várias outras. Além de dialogar diretamente com as contas do Instagram e do Facebook, por onde serão propostas atividades vivenciais e novos conteúdos da exposição.

A ideia surgiu na disciplina de estágio do curso de Licenciatura em Artes Visuais (FAALC-UFMS), a partir da qual as acadêmicas Amanda Mamede e Maria Carolina Rodrigues, curadoras da exposição, realizaram a parceria com o Museu da Imagem e do Som de Mato Grosso do Sul, no intuito de difundir, ampliar e repensar a exposição Dó-Ré-MIS Mulheres Cantoras de MS, que está suspensa por tempo indeterminado devido ao atual cenário da covid-19 e a necessidade do distanciamento social. Nesse contexto, configura-se a exposição online/virtual, na intenção de aproximar arte, museu e público apesar do momento em que vivemos.

“É extremamente importante pensar e viabilizar outros caminhos, para além do museu como espaço físico, considerando as adversidades encontradas por muitas escolas públicas, principalmente no que diz respeito à dificuldade do deslocamento desses alunos até os museus. O ambiente online/virtual traz uma nova possibilidade de acesso a essas ações culturais”, contam as idealizadoras do projeto Amanda e Maria Carolina.

“O trabalho desenvolvido durante o estágio das acadêmicas é uma contribuição fundamental, não só no que se refere a pesquisa histórica no âmbito do museu, mas também na forma de difundir, agregando em uma plataforma tantos talentos femininos do nosso estado. Agradecemos muito pelo empenho e dedicação delas, e gostaríamos de dizer que com a plataforma aberta, esperamos receber mais Mulheres da Música de MS”, explica Marinete Pinheiro, coordenadora do MIS.

Serviço: As cantoras e musicistas que ainda não fazem parte da exposição, mas que também gostariam de participar, podem enviar um e-mail para mulheresnamusicadems@gmail.com com um resumo da sua atuação musical, juntamente com suas redes sociais, para que seu trabalho seja incluído na plataforma: https://mulheresnamusicadems.tumblr.com/.

Jefferson Ribeiro, FCMS