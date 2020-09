Ministro Wagner Rosário fala sobre combate à corrupção e fraudes

O ministro Wagner Rosário explica que é função da Controladoria-Geral da União (CGU) combater a corrupção e fraudes em contratos, além de dar transparência às ações e gastos do governo, inclusive durante a pandemia.

Wagner Rosário participa hoje (16) do programa A Voz do Brasil. Durante o programa, o cidadão vai conhecer os canais para denunciar irregularidades e para fiscalizar gastos com dinheiro público no Brasil.

Hoje a CGU participou de uma operação para apurar supostas irregularidades em contratos pelas prefeituras de Recife e Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. O órgão fiscaliza os recursos públicos usados no combate ao novo coronavírus.

A CGU também está monitorando as tentativas de fraudes no auxílio emergencial.

Acompanhe ao vivo: