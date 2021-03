Ministro diz que projeto de saneamento básico de Dourados é modelo para o País 

O trabalho no setor de saneamento realizado pela Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) em Dourados é destaque nacional, em campanha do Governo Federal. Com as obras em execução, a estatal pretende garantir acesso à rede de esgoto tratado a 85% da população da cidade.

Todo esforço do Governo do Estado e Sanesul foi reconhecido pelo ministro Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional), que gravou um vídeo institucional no qual garante que seu sonho é tornar realidade esse tipo de investimento em âmbito nacional.

“O que está acontecendo em Dourados, Mato Grosso do Sul, é um sonho que eu quero, e que nós estamos trabalhando para todo o Brasil. No tratamento que vai permitir a melhoria da qualidade de vida para seus habitantes, que vai diminuir a pressão sobre o sistema de saúde pública. É Dourados, em MS, que mostra ao Brasil como nós queremos que o país se torne ao longo dos próximos dez anos. Esse é um compromisso desse Governo e é um compromisso com o país”, declarou o ministro, ao reconhecer a importante parceria com o Governo Federal.

A peça publicitária também mostra o presidente Jair Bolsonaro se comprometendo a trabalhar para tornar realidade a questão do saneamento básico no país. E traz o depoimento de Nilze Ferreira Silvestre, que mora há 16 anos em Dourados. No vídeo, ela relata o antes e depois da obra executada pela Sanesul. “As fossas transbordavam, caía na rua. Era aquele mau cheiro, tanto lá como dentro do banheiro, porque voltava. Agora melhorou bem, que a gente não tem mais esse problema”, diz a moradora.

O material cita também, por meio de servidores da Sanesul em Dourados, as ações realizadas pelo Governo do Estado e a estatal, que estão contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos moradores.

“Essa obra vem impactando positivamente na vida do povo de Dourados, somente com essa estação aqui, mais de 15 mil famílias serão atendidas com a rede coletora de esgoto. É uma razão também para nós de muito orgulho que 100% do esgoto coletado ele é 100% tratado”, comenta Madson Valente, gerente regional da Sanesul.

“A gente está interligando todos os nossos sistemas. Então, caso tenha um desabastecimento em uma região, há a possibilidade da gente estar remanejando água de um setor para o outro”, explica Aline Andrade, engenheira fiscal de obras da Sanesul, ao relatar que a administração estadual vem investindo pesado também para melhorar o sistema de água tratada em Dourados.

Investimento em Dourados

Na atual gestão do Governo do Estado, Dourados foi contemplada com mais de R$ 248 milhões em investimento para saneamento básico. Em outubro do ano passado, o governador Reinaldo Azambuja esteve fazendo importantes entregas à população de Dourados na área do saneamento básico, considerado por ele uma das prioridades da sua gestão. “São importantes para a saúde das pessoas e para o desenvolvimento da cidade. Eu gosto de investir em saneamento porque melhora a qualidade de vida da população. Para cada um real colocado em saneamento você economiza cinco reais em saúde”, afirmou Reinaldo Azambuja.

“MS já tem o serviço de fornecimento de água tratada universalizada. Por determinação do governador Reinaldo Azambuja, a nossa meta agora é ser o primeiro Estado do Brasil a universalizar a coleta e o tratamento do esgoto doméstico nos próximos anos”, assegura o diretor-presidente da Sanesul, Walter Carneiro Junior, responsável pela atual gestão da Sanesul, que atende 68 municípios.

Em execução, atualmente há R$ 105 milhões em obras de água e esgoto. Para 2021 estão garantidos outros R$ 33,3 milhões para novas obras. Parte do recurso será destinada à ampliação dos sistemas, principalmente da coleta e tratamento do esgoto doméstico da cidade, que deverá ser universalizada muito em breve.

Os recursos são utilizados na aquisição de materiais, construção das ETEs, reforma das Estações de Tratamento de Água, execução de rede coletora de esgoto, ligações domiciliares de esgoto, construção de coletor sanitário, e na ampliação e melhorias do Sistema de Abastecimento de Água tratada.

Uma das obras mais recentes é da nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) – Ipê, com capacidade de tratar até 100 litros de esgoto bruto por segundo, projetada para receber os efluentes domésticos de cerca de 50 bairros, sendo que grande parte deles já possui a rede de coleta e ligações domiciliares prontas. Os recursos desta obra são do Governo Federal e contrapartida da Sanesul. Com a ETE Ipê, Dourados tem cinco estações de tratamento de esgoto funcionando para atender a população.

Paulo Yafusso, Subcom- com informações da Assessoria de Comunicação da Sanesul

Foto do destaque: Edemir Rodrigues