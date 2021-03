Ministro da Educação e presidente da EBESERH atendem manifesto de funcionários públicos

Representantes do SINTSEP-MS - Foto: Divulgação

O Ministro da Educação, Milton Ribeiro e o Presidente da Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), Oswaldo de Jesus Ferreira receberam uma Carta Manifesto com as reivindicações dos trabalhadores. O documento foi entregue, nesta segunda-feira (08), pelos diretores do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Federais em Mato Grosso do Sul (SINTSEP-MS), durante o cumprimento de agenda em Dourados (MS), na Unidade da Mulher e da Criança, um anexo ao Hospital Universitário.

O manifesto apresenta a indignação dos empregados públicos da EBSERH, que estão em processo negocial de seu Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) com atraso de mais de um ano. Além disso, os trabalhadores pedem que seja tirado da pauta a questão da redução salarial e a manutenção da insalubridade.

O secretário geral do SINTSEP-MS, Wesley Cassio Goully comentou a respeito dos direitos dos profissionais da saúde que vem sendo ameaçados. “Estamos vivendo um momento de pandemia, onde nós, trabalhadores (as) da EBERSEH estamos na linha de frente, e nos doando ao máximo nos atendimentos. Não podemos ter nossos salários reduzidos e nem direitos conquistados há anos sendo retirado. Estamos na luta e juntos, SINTSEP-MS e trabalhadores (as) somos mais fortes para garantirmos a vitória”.

Por fim, Ana Paula Fonseca dos Santos, diretora Regional Sul, do SINTSEP-MS, afirma que o presidente da EBSERH recebeu o manifesto e concordou com a queixa apresentada, sendo assim não faria mudanças a respeito disso. ” Nos deu sua palavra que não mexeriam em nossos salários e nem em nossas insalubridades pois reconhece que nosso trabalho é de grande importância para a qualidade no atendimento ao usuário e que um hospital não é formado somente por paredes, mas principalmente por de obra qualificada, mão de obra essa que o atende o usuário e que a todo momento está ali, na linha de frente, lutando por qualidade no atendimento, salvando vidas”.