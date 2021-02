Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul recebe novo procurador

Leonardo Vieira Acosta atuará na Procuradoria do Trabalho em Três Lagoas - (Foto: Assessoria)

Leonardo Lobo Acosta é o novo procurador do Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul (MPT-MS). Ele entrou em exercício nesta terça-feira (2), na unidade do município de Três Lagoas, que abrange outras 12 cidades da região (veja lista ao final do texto). Acosta substitui a procuradora Priscila Moreto de Paula, removida, a pedido, para a Procuradoria do Trabalho em Volta Redonda, no Rio de Janeiro.

Teve lotação inicial na cidade de Ji-Paraná (RO), a partir de abril de 2018, quando foi empossado no MPT. Antes da remoção para Mato Grosso do Sul, Leonardo Acosta atuava como procurador em Rondonópolis (MT), desde fevereiro de 2019.

Natural de Curitiba (PR), é graduado em Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), tendo se especializado em Direito do Trabalho e Processual do Trabalho.

O procurador também acumulou experiências profissionais na advocacia, e também como analista judiciário e assessor de gabinete no Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (TRT-9), com jurisdição no Paraná.

“E com grande alegria que chego à PTM de Três Lagoas com o forte objetivo de defender o Direito Humano do Trabalho, de modo a contribuir para a garantia do trabalho decente e para a construção de uma sociedade cada vez mais livre, justa e solidária”, destacou o novo membro do colégio de procuradores do MPT-MS.

A atuação da PTM de Três Lagoas abrange também os municípios de Anaurilândia, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Brasilândia, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Inocência, Paraíso das Águas, Paranaíba, Santa Rita do Pardo e Selvíria.