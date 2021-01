Ministério faz consulta pública sobre política de promoção da saúde

O Ministério da Saúde recebe até amanhã (27) contribuições para a consulta pública da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) da pasta. A sondagem é direcionada a gestores, profissionais, acadêmicos, entidades da sociedade e interessados.

A PNPS é um dos instrumentos de políticas públicas da atenção primária à saúde, nome dado para o primeiro nível de atenção em saúde, que envolve prevenção, diagnóstico, redução de danos, manutenção da saúde.

Fazem parte da atenção primária a estratégia de saúde da família, as unidades de saúde e programas como o Saúde na Hora, Médicos pelo Brasil e o Previne Brasil.

De acordo com o Ministério da Saúde, a consulta pública abarca uma série de iniciativas do ministério, como as políticas nacionais de Promoção da Saúde; de Alimentação e Nutrição; de Atenção Básica; de Práticas Integrativas e Complementares; de Controle do Tabaco; de Humanização e de Participação Social.

As contribuições devem ser feitas por meio de uma página criada no site do Ministério da Saúde. No formulário o participante pode sugerir a exclusão, alteração ou inclusão de novas atribuições e ações.

O conjunto das recomendações apresentadas será analisado pela equipe técnica do Ministério da Saúde. Elas poderão ser agregadas no documento da pasta sobre as recomendações para operacionalizar a Política Nacional de Proteção da Saúde.