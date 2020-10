Governo federal autoriza ordem de serviço para obras no Aeroporto de Coxim

Aeroporto será reformado com ajuda do Governo federal - Diário X

O Ministério da Infraestrutura autorizou a emissão da Ordem de Serviço para obras de revitalização da pavimentação do “Lado Ar” do Aeroporto de Coxim, localizado a 253 km da capital Campo Grande. Serão investidos R$ 4,1 milhões em melhorias, que trarão mais segurança operacional do aeroporto.

Os investimentos serão divididos entre a União (70% dos recursos) e o executivo local (30%). Os recursos do Governo Federal são oriundos do Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC).

Serão realizadas obras de obras de recapeamento da pista de pouso e decolagem (PPD) de aeronaves, pista de táxi e pátio de aeronaves e implantação da cerca operacional no aeroporto. A previsão de conclusão das obras é no segundo semestre de 2021.