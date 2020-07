Milhares de trabalhadores da construção civil de Campo Grande vão receber abono salarial

Cerca de 30 mil trabalhadores do setor da construção civil de Campo Grande vão receber abono salarial até o começo do ano que vem - (Foto: Divulgação)

Cerca de 30 mil trabalhadores do setor da construção civil de Campo Grande vão receber abono salarial até o começo do ano que vem. O abono é resultado da negociação salarial fechada entre o Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil (SINTRACOM) e Sindicato das Indústrias da Construção Civil (SINDUSCON).



O abono será pago a partir de agosto até fevereiro de 2021. O valor corresponde ao percentual de quase 4% sobre o salário do trabalhador. “O importante é que este abono representa bem mais do que a inflação acumulada, dessa forma traz ganho real nos salários”, explica o presidente em exercício do SINTRACOM, Marco Cézar Ribeiro Gonçalves.



A data-base da categoria é o mês de março, portanto o abono será retroativo. Além disso, o abono será pago em dobro no décimo terceiro salário. Pelo acordo, o valor do abono será incorporado ao salário em fevereiro do ano que vem.



“Este acordo é fruto de meses de negociação. Entregamos a pauta de reivindicações em fevereiro e esperamos até junho para o sindicato patronal se manifestar. Em um primeiro momento, os patrões justificaram crise por causa da pandemia, mas é bom reforçar que a pandemia começou em março, ou seja, quando a construção civil ainda estava aquecida. E mesmo durante a pandemia, dados mostram que houve aumento na venda de imóveis. Portanto, este abono é mais do que justo”, explica o presidente licenciado do Sintracom, José Abelha.