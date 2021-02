México autoriza uso emergencial da vacina Sputnik V

O México aprovou a vacina contra a covid-19 Sputnik V para uso emergencial nesta terça-feira, 2, horas após a publicação de um estudo que constatou que o imunizante tem eficácia próxima de 91%. O porta-voz do governo mexicano para os assuntos da pandemia, Hugo López-Gatell, disse que o Ministério da Saúde do país assinou um contrato de compra de 400 mil doses da vacina, que vão chegar ainda em fevereiro.

O país registrou cerca de 159,5 mil mortes em decorrência do novo coronavírus, a terceira maior contagem do mundo. Até agora, as autoridades mexicanas já distribuíram 675 mil doses de vacinas, todas da Pfizer, cujo imunizante foi aprovado para uso emergencial em dezembro. O México também autorizou, em janeiro, o uso emergencial da vacina da AstraZeneca e da Universidade de Oxford.