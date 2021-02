Meteorologia prevê tempo firme e mínima de 13°C para região fronteiriça

A atuação de um ciclone extratropical no sul do Brasil associada a uma frente fria, proporciona tempo mais firme e até sensação de frio em Mato Grosso do Sul, se comparado a dias anteriores.

Para este sábado (6) a condição esperada é de tempo firme e ensolarado, com temperaturas mais amenas pela manhã e sensação de calor à tarde.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) não há expectativa de chuva para grande parte do Estado. Espera-se céu nublado com pancadas de chuva para a faixa de Cassilândia à Paranaíba.

A umidade relativa do ar poderá variar 35% a 90% ao longo do dia e o vento permanece fraco em todo Estado.

As temperaturas podem registrar mínima de 13°C e máxima de 34°C, com a região norte podendo ser a mais quente e região sul-fronteira a mais gelada do dia.

No domingo (7) as mesmas condições devem se repetir, e o destaque fica novamente para o tempo firme e ensolarado, com temperaturas amenas no período da manhã e calor no restante do dia.

Mireli Obando, Subcom

Foto: Saul Schramm