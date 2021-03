Meteorologia prevê quinta-feira com chuva para todo Estado

O aumento das áreas de instabilidade ao longo desta quinta-feira (4) em Mato Grosso do Sul, confirmam as estimativas dos modelos meteorológicos para o restante da semana.

As condições esperadas para o dia são de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva em todas as áreas. Pancadas de chuvas são esperadas, especialmente para a região sul do Estado.

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima pede atenção para condições adversas, como chuvas intensas, raios, pontos de alagamentos e enxurradas temporárias.

São esperados ventos de intensidade fraca a moderada com rajadas em todo Estado. Os índices de umidade do ar estarão elevados podendo variar entre 95% a 60% ao longo do dia.

As temperaturas estarão amenas e os termômetros podem registrar mínima de 18°C e máxima de 32°C no Estado. Para Campo Grande essa variação está estimada entre 22°C a 29°C.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) estendeu para a manhã desta quinta-feira aviso de chuvas e ventos fortes para grande parte do Estado, exceto para a região do Pantanal.

De acordo com o Cemtec os acumulados de hoje até segunda-feira, podem chegar aos 100 milímetros.

Mireli Obando, Subcom

Foto: Saul Schramm