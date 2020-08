Meteorologia prevê bastante sol para o fim de semana de dia dos pais

O fim de semana de dia dos pais será de tempo aberto em Mato Grosso do Sul. As temperaturas poderão variar entre 14°C a 37°C e a umidade relativa do ar fica bastante baixa, sendo necessários cuidados com a saúde para aliviar o desconforto provocado pelo tempo seco.

A estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) para esta sexta-feira (7) é de céu claro a parcialmente nublado e sem expectativa de chuva. A umidade relativa do ar poderá variar entre 15% a 55% considerado estado de alerta pela Organização Mundial de Saúde (OMS) que considera ideal entre 50% a 60%.

Dia com vento fraco a moderado em todas as regiões. Já as temperaturas no Estado poderão variar entre de 14°C a 35°C. Na Capital a mínima poderá ser de 19°C e a máxima de 21°C.

Para o sábado (8) a previsão é de céu claro a parcialmente nublado em todas as regiões do Estado. O tempo permanece seco, especialmente durante a tarde, com índices podendo atingir os 20%. Vento fraco a moderado e novamente não há expectativa de chuva. A variação de temperaturas pode variar entre de 15°C a 37°C. Para a Capital a mínima fica em 19°C e a máxima nos 32°C.