Meteorologia alerta para chuva persistente em regiões de SC

A chuva está sendo causada por forte convergência de umidade no estado - (Foto: Defesa Civil de Santa Catarina)

O Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina divulgou nesta sexta-feira (22) um aviso meteorológico de chuva persistente no estado. O comunicado ressalta que há risco de alagamentos e deslizamentos especialmente nas regiões do litoral e do médio e baixo Vale do Itajaí. De acordo com o órgão, o clima é provocado por forte convergência de umidade no estado.

Desde a manhã de segunda-feira (18) a chuva não deu trégua em Santa Catarina. Nas regiões da Grande Florianópolis, Vale do Itajaí, Planalto Norte e Litoral Norte, a chuva tem sido mais persistente, com totais elevados de 100 mm a 170 mm, quase o esperado para todo o mês de janeiro no Planalto Norte e praticamente a metade da chuva esperada nas demais regiões. Houve registro de alagamentos e deslizamentos devido ao solo encharcado.

Segundo o governo do estado, nas demais regiões, os valores de chuva foram menos significativos.

A chuva está sendo causada por forte convergência de umidade no estado, associada a um cavado (área de baixa pressão) e à circulação marítima (transporte de umidade do mar para o continente).

A previsão é que para o fim de semana o sol apareça entre nuvens na maioria das regiões, e a chuva ocorre mais em forma de pancadas na tarde e noite (típicas de verão). No entanto, o sistema de meteorologia não descarta a possibilidade de temporais localizados.