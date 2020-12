Mesmo na pandemia, aeroporto da Capital estima receber 42,46 mil passageiros até janeiro

Aeroporto da Capital estima receber 42,46 mil passageiros até janeiro - ( Foto: Arquivo )

Mesmo em meio a pandemia o Aeroporto de Campo Grande prevê a movimentação de 42,46 mil passageiros até o dia 4 de janeiro de 2021. O montante é 43% menor em relação aos 74,4 mil viajantes registrados entre 20 de dezembro de 2019 a 6 de janeiro deste ano. Por sua vez, no Terminal rodoviário da Capital movimentação deverá ser 50% menor em relação ao ano passado.

De acordo com a Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária), a queda não é uma exceção do aeroporto da Capital, uma vez que a expectativa é de que nos 32 aeroportos da Rede, os voos comerciais regulares recebam a pelo menos 1,91 milhão de passageiros. Essa projeção é 41% menor em relação ao que foi registrado na temporada passada, quando 3,27 milhões de pessoas embarcaram e desembarcaram entre os dias 20 de dezembro de 2019 e 6 de janeiro deste ano.

“Durante a alta temporada, o terminal sul-mato-grossense também deve receber 358 aeronaves, entre pousos e decolagens – 181 operações a menos que no mesmo período do ano anterior. Ao todo, os aeroportos administrados pela Infraero com voos comerciais regulares respondem por 29% da circulação de passageiros e aeronaves no País”, informou em nota.

Apenas em outubro, o Aeroporto Internacional de Campo Grande registrou 932 pousos e decolagens (sendo 463 pousos e 469 decolagens). No acumulado do ano, o montante de voos foi de 8.166 no total. Por outro lado, quando se observam o número total de passageiros para o mês, a Infraero informou que pelo aeroporto passaram pelo menos 75.840 passageiros. Já no acumulado do ano, o número foi de 552.497 passageiros.

Biossegurança

No site da Infraero (http://www4.infraero.gov.br/coronavirus/), a empresa traz orientações e medidas que estão sendo adotadas nos aeroportos do país, inclusive no de Campo Grande. Dentre elas estão: Utilizar os canais digitais para realização de check-in (aplicativos das empresas aéreas ou web check-in); Evitar o manuseio de cartões de embarque impressos. Dê preferência para os bilhetes em formato digital; Chegar com 1h30 de antecedência (mínima) ao aeroporto para voos domésticos e, pelo menos, 3h antes para viagens internacionais; Recomendação de, se possível, usar cartões de crédito ou smartphone para pagamento de compras em lojas, restaurantes, lanchonete e serviços no aeroporto;Uso correto de máscara por passageiros e pessoas em circulação nas áreas públicas do aeroporto, bem como o uso de equipamentos de proteção individual (EPI) por empregados da Infraero; Divulgação de instruções de higiene, proteção e distanciamento social em sistema de som, painéis informativos de voos, cartazes e cavaletes distribuídos; bem como banheiros, estacionamento e área de espera dos transportes públicos.